Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems.

RangNo.141

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)1.36%

Cirkulationsforsyning2,550,000,000

Max Udbud10,000,000,000

Samlet Udbud10,000,000,000

Cirkulationshastighed0.255%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.448985144751115,2024-12-10

Laveste pris0.15330707223453427,2025-05-06

Offentlig blockchainETH

