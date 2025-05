MORRA

$MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture.

NavnMORRA

RangNo.2182

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning390,830,705.22953624

Max Udbud500,000,000

Samlet Udbud500,000,000

Cirkulationshastighed0.7816%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.03978371917878591,2024-03-12

Laveste pris0.000178049391179794,2023-11-23

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

