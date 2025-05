MKR

DAI is issued by the full mortgage of the assets on the chain, and it is 1:1 anchored with the US dollar. MKR is the governance and equity token of the system. MakerDAO has more than 500 active partners around the world, including international payments, remittance systems, supply chain finance companies, e-sports and gaming platforms, etc.

NavnMKR

RangNo.3194

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0002%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud1,000,000

Samlet Udbud870,827.47

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato2017-01-30 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj6339.02421815,2021-05-03

Laveste pris21.059799194335938,2017-01-30

Offentlig blockchainETH

IndledningDAI is issued by the full mortgage of the assets on the chain, and it is 1:1 anchored with the US dollar. MKR is the governance and equity token of the system. MakerDAO has more than 500 active partners around the world, including international payments, remittance systems, supply chain finance companies, e-sports and gaming platforms, etc.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.