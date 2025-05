MILK

MilkyWay is the first and largest modular liquid staking provider. Start with One Stake. Make Infinite Impact.

NavnMILK

RangNo.894

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)3.25%

Cirkulationsforsyning238,900,000

Max Udbud1,200,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.199%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.29167604905899525,2025-04-29

Laveste pris0.0745508171340207,2025-05-25

Offentlig blockchainMILKYWAY

IndledningMilkyWay is the first and largest modular liquid staking provider. Start with One Stake. Make Infinite Impact.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.