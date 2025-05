METAHERO

Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles.

NavnMETAHERO

RangNo.1286

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning5,095,643,290

Max Udbud10,000,000,000

Samlet Udbud9,766,213,274

Cirkulationshastighed0.5095%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.25184993363636166,2021-12-03

Laveste pris0.00028889800020885,2024-12-17

Offentlig blockchainBSC

IndledningMetahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.