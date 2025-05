MERGE

Merge Pals is a mobile mini-app game available on World App, Telegram and soon to be LINE (we are supported by the Kaia foundation). It has accumulated over 2M unique verified users, and 50,000 unique paying users with an average spend of over $15.00 each.

NavnMERGE

RangNo.6267

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud2,000,000,000

Samlet Udbud1,958,000,000

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.001200511365566004,2025-03-02

Laveste pris0.000110302728036797,2025-05-10

Offentlig blockchainTONCOIN

Sektor

Social Media

