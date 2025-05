MCG

MetalCore is a AAA sci-fi MMO developed by a veteran game dev team featuring epic mechs and PvP battles.

NavnMCG

RangNo.2804

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning383,202,861.15056115

Max Udbud3,000,000,000

Samlet Udbud383,202,861.15056115

Cirkulationshastighed0.1277%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.03848081264522048,2024-06-28

Laveste pris0.000179332007934709,2025-04-10

Offentlig blockchainETH

IndledningMetalCore is a AAA sci-fi MMO developed by a veteran game dev team featuring epic mechs and PvP battles.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.