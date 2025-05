MAX

Matr1x is a cutting-edge entertainment platform that integrates gaming, artificial intelligence (AI), and esports, all built upon WEB3 infrastructure. With a diverse range of top-notch Web3 games, esports products, and more, Matr1x is dedicated to revolutionizing the global gaming and digital content industries through the implementation of blockchain and AI technologies.

RangNo.1252

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)4.75%

Cirkulationsforsyning130,520,000

Max Udbud800,000,000

Samlet Udbud800,000,000

Cirkulationshastighed0.1631%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.4786657476524675,2024-08-06

Laveste pris0.03129787986386955,2025-04-22

Offentlig blockchainETH

