LOTT

Linked Operation Transaction Technology leads the global cosmetics market through the convergence of beauty market trend and 4th industrial revolution technology. the LOTT project is trying to create a blockchain-based integrated platform where all participants can form an ecosystem with each other as follows: Establishing a cooperative system with influencers who promote and sell cosmetics directly or indirectly so that consumers and cosmetics retailers can win-win with each other, providing big data-based AI technology that can utilize VR and AR to purchase cosmetics, rewarding participants who directly purchase cosmetics, allowing sellers to issue points for consumers, etc. Linked Operation Transaction

NavnLOTT

RangNo.5749

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)%0,00

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud5.000.000.000

Samlet Udbud5.000.000.000

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.09497111194654026,2023-01-10

Laveste pris0.001781370180152534,2025-05-28

Offentlig blockchainETH

IndledningLinked Operation Transaction Technology leads the global cosmetics market through the convergence of beauty market trend and 4th industrial revolution technology. the LOTT project is trying to create a blockchain-based integrated platform where all participants can form an ecosystem with each other as follows: Establishing a cooperative system with influencers who promote and sell cosmetics directly or indirectly so that consumers and cosmetics retailers can win-win with each other, providing big data-based AI technology that can utilize VR and AR to purchase cosmetics, rewarding participants who directly purchase cosmetics, allowing sellers to issue points for consumers, etc. Linked Operation Transaction

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.