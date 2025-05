LOKA

League of Kingdoms' is an MMO Strategy game where gamers fight for dominion. You can fully own and seamlessly trade digital assets through NFT technology. You will participate in game governance through transparent voting and the congress system.

NavnLOKA

RangNo.726

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)1.28%

Cirkulationsforsyning423,698,431.78

Max Udbud500,000,000

Samlet Udbud500,000,000

Cirkulationshastighed0.8473%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj5.37371927978624,2022-04-02

Laveste pris0.051893044422389005,2025-04-17

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

