Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience.

RangNo.2778

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0,82%

Cirkulationsforsyning13 763 427

Max Udbud200 000 000

Samlet Udbud200 000 000

Cirkulationshastighed0.0688%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj9.151237065924299,2024-03-30

Laveste pris0.005332937184574615,2025-05-18

Offentlig blockchainMATIC

