LIBRA

The Viva La Libertad Project was created with a clear mission: to boost the Argentine economy by funding small projects and local businesses, supporting those who seek to grow their ventures and contribute to the country’s development.

NavnLIBRA

RangNo.1206

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.18%

Cirkulationsforsyning256,424,757.929218

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud999,993,146.864795

Cirkulationshastighed0.2564%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj3.27985940270513,2025-02-14

Laveste pris0.01922200077292896,2025-05-08

Offentlig blockchainSOL

IndledningThe Viva La Libertad Project was created with a clear mission: to boost the Argentine economy by funding small projects and local businesses, supporting those who seek to grow their ventures and contribute to the country’s development.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.