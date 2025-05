LGCT

Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users.

NavnLGCT

RangNo.238

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)7.57%

Cirkulationsforsyning106,139,448.5

Max Udbud720,000,000

Samlet Udbud300,000,000

Cirkulationshastighed0.1474%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj2.1998545114038492,2025-04-21

Laveste pris0.7988833348798597,2025-01-07

Offentlig blockchainBSC

IndledningLegacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.