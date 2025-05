KRIPTO

KRIPTO is the official token of the Kriptokoin.com news site ecosystem. KRIPTO aims to unite the community and followers of the Kriptokoin.com in blockchain technology.

NavnKRIPTO

RangNo.2521

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0,00%

Cirkulationsforsyning5 419 500 000

Max Udbud99 999 999 999

Samlet Udbud5 962 142 871

Cirkulationshastighed0.0541%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.004834495804101652,2022-09-30

Laveste pris0.000032211452194869,2025-05-20

Offentlig blockchainBITCI

IndledningKRIPTO is the official token of the Kriptokoin.com news site ecosystem. KRIPTO aims to unite the community and followers of the Kriptokoin.com in blockchain technology.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.