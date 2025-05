KIKI

KIKI is one of the most popular and largest meme intellectual properties on Giphy, with over 10.6 billion views, making it an important figure in internet culture. Unlike other memes, KIKI has a unique ownership structure — KIKI owns 100% of the intellectual property. As the first technology partner on the Solana blockchain, KIKI is dedicated to building a community centered around AI agents.

NavnKIKI

RangNo.1830

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.06%

Cirkulationsforsyning999,987,629

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.9999%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.10416259313674578,2024-12-26

Laveste pris0.001253350255694097,2025-05-07

Offentlig blockchainSOL

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.