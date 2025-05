KAS

Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

NavnKAS

RangNo.38

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0007%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.22%

Cirkulationsforsyning26,236,947,761.7828

Max Udbud28,704,026,601

Samlet Udbud26,236,947,761.7828

Cirkulationshastighed0.914%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.20754794622992162,2024-08-01

Laveste pris0.000169882220013181,2022-06-01

Offentlig blockchainKASPA

