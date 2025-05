JULD

JustLiquidity is a 100% decentralized platform with the experience and comfort of centralization. It helps to upgrade your trading experience on the Binance Smart Chain with faster transactions and cheap fees.

NavnJULD

RangNo.2528

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.02%

Cirkulationsforsyning592,166,808

Max Udbud0

Samlet Udbud799,383,875.3500402

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.74200428,2021-02-22

Laveste pris0.000360864778630557,2025-05-28

Offentlig blockchainBSC

