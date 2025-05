JTO

JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite.

NavnJTO

RangNo.107

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)5.84%

Cirkulationsforsyning333,586,501.9

Max Udbud0

Samlet Udbud999,999,724.0553957

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj5.608309380488856,2023-12-07

Laveste pris0.5362303075154018,2023-12-07

Offentlig blockchainSOL

