JSET

It is a news platform service where anyone can write news and readers can make money by reading it.

NavnJSET

RangNo.4906

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)%0,00

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud500.000.000

Samlet Udbud500.000.000

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj5.1225452298370175,2025-01-31

Laveste pris0.00409765594632611,2025-04-12

Offentlig blockchainBSC

IndledningIt is a news platform service where anyone can write news and readers can make money by reading it.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.