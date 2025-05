JERRY

Jerry is a fair-launch meme coin on pump. fun. It’s a community-driven project and inspired by the classic IP Tom and Jerry, and loved by fans all over the world.

