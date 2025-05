ITHEUM

Itheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that’s built on top of blockchain technology and decentralized governance.

RangNo.2146

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning486,440,336

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.4864%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.7435877424449285,2022-04-30

Laveste pris0.001010615402104703,2025-04-07

Offentlig blockchainEGLD

