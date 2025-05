INFRA

Bware Labs aims to tackle Web3 challenges and boost global adoption by offering the industry's highest-performance and most reliable infrastructure services and development tools.

NavnINFRA

RangNo.2217

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)4.48%

Cirkulationsforsyning4,130,897

Max Udbud100,000,000

Samlet Udbud100,000,000

Cirkulationshastighed0.0413%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj2.4687763500990365,2024-01-24

Laveste pris0.11333777928930475,2024-11-09

Offentlig blockchainETH

Sektor

