HZN

Horizon Protocol is a new DeFi platform that facilitates the on-chain trading of synthetic assets that represent the real economy. Horizon Protocol seeks to provide exposure to real-world assets risk/return profiles via smart contracts on the blockchain.

NavnHZN

RangNo.2320

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.05%

Cirkulationsforsyning120,707,110

Max Udbud0

Samlet Udbud236,557,873

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato2021-04-15 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.92531427,2021-04-15

Laveste pris0.003354602862114877,2025-05-28

Offentlig blockchainBSC

IndledningHorizon Protocol is a new DeFi platform that facilitates the on-chain trading of synthetic assets that represent the real economy. Horizon Protocol seeks to provide exposure to real-world assets risk/return profiles via smart contracts on the blockchain.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.