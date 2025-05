HNB

H&B Project aims to use a healthcare business as a basis to provide consistent services, utilising blockchain technology to provide customer service.

NavnHNB

RangNo.4033

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)%0,00

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud0

Samlet Udbud1.500.000.000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.03892183719906636,2022-10-03

Laveste pris0.000278338181604572,2025-04-07

Offentlig blockchainETH

IndledningH&B Project aims to use a healthcare business as a basis to provide consistent services, utilising blockchain technology to provide customer service.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.