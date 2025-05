HIPPOP

$HIP is a meme token, it is based on RWA,and has definite use cases. Along with this, our coin has a large NFT community, an artist community and the HIPPOP app has just been released.

NavnHIPPOP

RangNo.3976

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud1,250,000,000

Samlet Udbud1,250,000,000

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.18463665605275226,2024-05-30

Laveste pris0.000148623529586407,2024-10-13

Offentlig blockchainARB

Sektor

Social Media

