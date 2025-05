HEGIC

Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.

NavnHEGIC

RangNo.793

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.01%

Cirkulationsforsyning703,727,349.1958504

Max Udbud3,012,009,888

Samlet Udbud3,012,009,888

Cirkulationshastighed0.2336%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.64228275,2021-02-13

Laveste pris0.004946527298549685,2022-05-12

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.