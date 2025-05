HAPPY

The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy.

NavnHAPPY

RangNo.1142

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.06%

Cirkulationsforsyning3,333,174,669

Max Udbud3,333,263,251

Samlet Udbud3,333,174,669

Cirkulationshastighed0.9999%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.05720146633296332,2024-11-14

Laveste pris0.000382420636071654,2025-04-03

Offentlig blockchainSOL

Sektor

Social Media

