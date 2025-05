GREENBTC

Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism.

NavnGREENBTC

RangNo.4498

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud20,814,999

Samlet Udbud20,814,999

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj2.0171436131154548,2024-04-11

Laveste pris0.023519724343042153,2025-01-25

Offentlig blockchainETH

IndledningGreen Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.