GOCHU

Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.

NavnGOCHU

RangNo.755

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning11,178,162,712,452

Max Udbud29,999,999,950,000

Samlet Udbud29,999,999,950,000

Cirkulationshastighed0.3726%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.000003030650784551,2025-05-20

Laveste pris0.000000100066496121,2024-06-07

Offentlig blockchainBASE

IndledningGochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.