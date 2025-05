GOATS

GOATS is a Memefication Gaming Platform, where fun and fortune meet on TON. GOATS offers a vast library of games where users can play with $GOATS, get $GOATS and earn real $TON.

NavnGOATS

RangNo.3438

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud20,000,000,000

Samlet Udbud20,000,000,000

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.002312998195475341,2024-12-06

Laveste pris0.00007718448728845,2025-05-07

Offentlig blockchainTONCOIN

