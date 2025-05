GMEE

The GAMEE token (GMEE) is an ERC-20 utility token. It is used for game purchases, DAO governance, and access across the GAMEE ecosystem, most notably in the Arc8 mobile gaming application.

NavnGMEE

RangNo.1408

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.02%

Cirkulationsforsyning1,577,935,406.05946

Max Udbud0

Samlet Udbud3,180,000,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato2021-03-18 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.75497818,2021-04-08

Laveste pris0.002063997779407495,2025-04-07

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

