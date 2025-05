GINUX

Green Shiba Inu (GINUX) is a fully decentralized, zero-emission and fairly distributed community-driven token disrupting the meme economy aiming at protecting the environment and supporting the main activists in this field as well as the good causes that matter the most to us all through the support of its green community. It is based on the BSC network.

NavnGINUX

RangNo.2462

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0,00%

Cirkulationsforsyning3 572 880 055 132

Max Udbud10 000 000 000 000

Samlet Udbud5 245 959 055 814,6

Cirkulationshastighed0.3572%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.00004609328089689,2021-11-03

Laveste pris0,2022-08-17

Offentlig blockchainBSC

Sektor

Social Media

