GAT

Gather implements information and data encryption through the GProto communication protocol, provides distributed long link clusters, and builds a DePIN network through G-BOX hardware equipment to achieve a stable decentralized message exchange network. $GAT is the circulating asset of the Gather platform, used to carry the ecological value of the Gather network, and becomes the anchor asset for the equivalent exchange of computing power contributions in the Gather network in reality. Early users who participate in the infrastructure construction of the Gather network can receive GAT token rewards.

NavnGAT

RangNo.3636

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud100,000,000

Samlet Udbud100,000,000

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato2024-04-20 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til0.5 USDT

Alle tiders høj46.85788471173177,2024-06-25

Laveste pris0.5029087773066527,2025-04-15

Offentlig blockchainGAT

Sektor

Social Media

