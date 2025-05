FYN

Affyn is a Singapore-based company building a blockchain-powered Free to Play, Play-to-Earn mobile Metaverse with integrated geolocation where the virtual and real world converge.Making full use of geolocation capability and AR mechanics, Affyn incorporates the fun element of gaming with blockchain technology such as the utility of NFTs and their official currency, FYN token.

RangNo.2397

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.04%

Cirkulationsforsyning254,033,788

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.254%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.6880299812210757,2022-02-01

Laveste pris0.001238548868093505,2025-05-28

Offentlig blockchainMATIC

