FXS

Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms

NavnFXS

RangNo.172

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)18.78%

Cirkulationsforsyning90,727,526.36660138

Max Udbud99,681,495.59113361

Samlet Udbud99,681,495.59113361

Cirkulationshastighed0.9101%

Udstedelsesdato2020-12-21 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj42.67301505828751,2022-04-03

Laveste pris1.2509860587875596,2025-03-11

Offentlig blockchainETH

