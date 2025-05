FWC

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety.

NavnFWC

RangNo.2360

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning42,259,695,518,342,000

Max Udbud200,000,000,000,000,000

Samlet Udbud200,000,000,000,000,000

Cirkulationshastighed0.2112%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.000000000434919705,2022-03-27

Laveste pris0.000000000006799766,2025-03-11

Offentlig blockchainBSC

