FNCY

FNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of.

NavnFNCY

RangNo.1575

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.01%

Cirkulationsforsyning1,105,339,337.9142075

Max Udbud2,000,000,000

Samlet Udbud1,130,839,332.9142075

Cirkulationshastighed0.5526%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.10729874606729983,2022-12-03

Laveste pris0.002570135683170239,2025-04-07

Offentlig blockchainFNCY

IndledningFNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.