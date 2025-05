FLX

The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

NavnFLX

RangNo.2051

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)81.63%

Cirkulationsforsyning193,796

Max Udbud1,000,000

Samlet Udbud999,715

Cirkulationshastighed0.1937%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj2694.400487426686,2021-11-16

Laveste pris1.154160395878768,2025-04-09

Offentlig blockchainETH

IndledningThe RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.