Decentralized Web 3.0 The Next Generation Computational Network.Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, dApps, and more.

RangNo.373

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)2.12%

Cirkulationsforsyning385,231,559.4991484

Max Udbud440,000,000

Samlet Udbud385,231,559.4991484

Cirkulationshastighed0.8755%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj4.167981738804332,2021-12-10

Laveste pris0.01697851,2020-11-16

Offentlig blockchainZEL

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.