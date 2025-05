FLOKI

Meme-coin med brugbarhed via en NFT gaming metaverse, en NFT- og merchandise-markedsplads og en krypto-uddannelsesplatform. Inspireret af navnet på Elon Musks hund og samarbejdet med hans bror, Kimbal Musk. FLOKIs mål er at være et af de ti bedste krypto-projekter og den førende inden for NFT gaming-sektoren.

NavnFLOKI

RangNo.79

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0002%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning9,624,734,279,490.611

Max Udbud0

Samlet Udbud9,660,867,812,512.879

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.000346228649140735,2024-06-05

Laveste pris0.00000002,2021-08-09

Offentlig blockchainBSC

