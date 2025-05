FLDT

FluidTokens kicked off its journey on the Cardano blockchain as a DeFi platform, presenting a diverse range of services like lending, borrowing, staking, and an array of other inventive products including rental options, boosted stake features, and more.

NavnFLDT

RangNo.3732

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud100,000,000

Samlet Udbud100,000,000

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.5260375866403589,2025-01-19

Laveste pris0.05527900164573878,2024-09-06

Offentlig blockchainADA

Sektor

