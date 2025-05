FEAR

Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games.

NavnFEAR

RangNo.2215

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)1.22%

Cirkulationsforsyning17,715,413

Max Udbud0

Samlet Udbud41,739,201.62033058

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj3.936375858005644,2021-11-29

Laveste pris0,2021-05-26

Offentlig blockchainETH

IndledningFear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.