FACT0RN uses integer factorization as its PoW instead of hashing. The RSA cryptographic system has been widely used to secure data online by relying on the difficulty of factoring integers. Banks today use it to secure their data. fact0rn development was funded by Coinbase.

RangNo.1573

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)1.37%

Cirkulationsforsyning1,043,124.96846251

Max Udbud0

Samlet Udbud1,043,124.96846251

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj110.14399679956479,2024-03-01

Laveste pris2.8291299100681773,2025-05-21

Offentlig blockchainFACT

Sektor

Social Media

