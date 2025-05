EURI

Eurite (EURI) is a 1:1 EUR-backed stablecoin regulated by the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) in the EEA.

NavnEURI

RangNo.575

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)22.03%

Cirkulationsforsyning42,221,605.55

Max Udbud∞

Samlet Udbud42,221,605.55

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.1569833769227822,2025-04-21

Laveste pris1.018151620054694,2025-01-13

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

