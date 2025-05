ETERNAL

Cryptomines is an Play to Earn NFT game where you'll progress by acquiring Mining Power. MP is limited by the amount of workers you've currently minted and hired, the more Mining power you have, more options will be unlocked by the federation, harder difficulties, and greater rewards await on the most difficult Planets.

NavnETERNAL

RangNo.6182

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud5,000,000

Samlet Udbud5,000,000

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj801.5903531663155,2021-11-25

Laveste pris0.10017986450106002,2023-08-21

Offentlig blockchainBSC

IndledningCryptomines is an Play to Earn NFT game where you'll progress by acquiring Mining Power. MP is limited by the amount of workers you've currently minted and hired, the more Mining power you have, more options will be unlocked by the federation, harder difficulties, and greater rewards await on the most difficult Planets.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.