EPX

Ellipsis is an automated market maker (AMM) or exchange that allows users and other decentralized protocols to trade between different stablecoins with very low slippage compared to other AMM solutions. The Ellipsis protocol allows liquidity providers to earn a boost on their rewards by locking EPX, and offers increased capital efficiency in some pools by earning interest from underlying protocols.

NavnEPX

RangNo.1922

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning78,938,943,048.13672

Max Udbud132,000,000,000

Samlet Udbud132,000,000,000

Cirkulationshastighed0.598%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.003522706682859601,2022-05-23

Laveste pris0.000010850878299293,2024-09-13

Offentlig blockchainBSC

IndledningEllipsis is an automated market maker (AMM) or exchange that allows users and other decentralized protocols to trade between different stablecoins with very low slippage compared to other AMM solutions. The Ellipsis protocol allows liquidity providers to earn a boost on their rewards by locking EPX, and offers increased capital efficiency in some pools by earning interest from underlying protocols.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.