ELG

EscoinToken is a unique project in its field. Probably won't be like it for a long time. Because it has the support of PraeLegal.( PraeLegal provides its clients with access to global legal resources through its vast network of well-established 252 offices in trade centers in 142 countries.

NavnELG

RangNo.595

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.21%

Cirkulationsforsyning157,137,248.97

Max Udbud370,000,000

Samlet Udbud225,000,000

Cirkulationshastighed0.4246%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj3.618601648219306,2022-06-24

Laveste pris0.06597132580408285,2025-03-20

Offentlig blockchainMATIC

IndledningEscoinToken is a unique project in its field. Probably won't be like it for a long time. Because it has the support of PraeLegal.( PraeLegal provides its clients with access to global legal resources through its vast network of well-established 252 offices in trade centers in 142 countries.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.