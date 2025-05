EKU

Etaku AI redefines how users connect with virtual characters by combining the Anime art with the potential of AI Agents.

NavnEKU

RangNo.

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0

Cirkulationsforsyning--

Max Udbud0

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj,

Laveste pris,

Offentlig blockchainBSC

IndledningEtaku AI redefines how users connect with virtual characters by combining the Anime art with the potential of AI Agents.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.