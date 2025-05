DRF

Drife is a next-generation ride-hailing platform designed to revolutionize the mobility space. Built on blockchain technology, Drife empowers both drivers and riders by eliminating commissions, enabling transparent pricing through an auction-based model, and offering fairer earnings for drivers while ensuring affordable fares for riders. With a focus on decentralization, Drife aims to create a community-driven ecosystem that promotes equality, transparency, and efficiency in the ride-hailing industry.

NavnDRF

RangNo.2551

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning923,029,615.1687932

Max Udbud0

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.25959687,2021-08-22

Laveste pris0.000093987434533868,2024-06-20

Offentlig blockchainSUI

Sektor

Social Media

