DOT

Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.

NavnDOT

RangNo.22

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0021%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)13.39%

Cirkulationsforsyning1,582,047,004.8709102

Max Udbud∞

Samlet Udbud1,582,047,004.8709102

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato2019-05-05 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj55.00497580824179,2021-11-04

Laveste pris2.6928957061,2020-08-20

Offentlig blockchainDOT

IndledningPolkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.